fermata la madre, che avrebbe tenuto nascosta la gravidanza

Una donna di 28 anni si trova ora in stato di fermo, dopo la straziante scoperta fatte dalle forze dell’ordine nella stanza della nave da crociera, che divideva con altre colleghe. Il suo neonato era nascosto lì dentro, ma era ormai senza vita.

Sull’accaduto, come da prassi in questi casi, al momento stanno facendo tutte le indagini le forze dell’ordine, che vogliono cercare di capire quali sono le responsabilità della donna e soprattutto se in realtà si sarebbe potuto salvare.

Da ciò che è emerso in queste ultime ore, la 28enne di origini filippine si era imbarcata sulla nave da crociera Silver Whisper e faceva appunto parte dell’equipaggio. Avrebbe nascosto a tutti della gravidanza ed avrebbe appunto messo al mondo il piccolo, mentre era al largo di Porto Santo Stefano, nell’Argentario, lo scorso venerdì 17 maggio.

Due sue colleghe, con la quale la donna condivideva la stanza, tuttavia avrebbero trovato il corpo del bimbo solo nella serata di ieri, domenica 19 maggio. Da qui è partita la disperata chiamata ai sanitari ed alle forze dell’ordine, ma per il neonato purtroppo non c’era ormai più nulla da fare. Era deceduto e non hanno potuto far altro che constatare il suo decesso.

Neonato trovato senza vita nella nave da crociera: cosa è emerso dagli accertamenti

Gli agenti hanno subito disposto il trasferimento del corpo del piccolino, nell’obitorio di Grosseto. Molto probabilmente il Pm che si sta occupando del caso, deciderà quindi di disporre l’autopsia, per stabilire l’esatta causa che ha portato al suo straziante decesso.

I Militari inoltre, hanno fatto anche un controllo nella cabina della donna, per ricostruire con esattezza tutti gli eventi che hanno portato alla prematura scomparsa del bimbo.

La mamma al momento si trova ricoverata in ospedale ed è in stato di shock. Il pm Giovanni De Marco, dopo aver ascoltato le prime testimonianze, ha disposto per la 28enne il fermo, essendo accusata del delitto del figlioletto. Ci saranno a breve ulteriori aggiornamenti del caso.