Questa è stata una stagione televisiva complicata anche per Ficarra e Picone, visto che lo scorso ottobre Valentino si è assentato da Striscia la Notizia dopo aver contratto il Covid. Il comico è stato sostituito da alcuni colleghi, ma è tornato dietro al bancone del tg satirico dopo due settimane. Stasera però la coppia di siciliani ha fatto un annuncio davvero importante. Ficarra e Picone hanno rivelato infatti che questa sarà la loro ultima settimana alla corte di Antonio Ricci e anche l’ultimo anno, sembra infatti che questo sia un addio.

“Oggi che giorno è? Lunedì e così inizia quella che sarà l’ultima nostra settimana a Striscia la Notizia. Questo sarà però anche l’ultimo anno per noi. Lasciamo quella che è a tutti gli effetti una grande famiglia. Non nascondiamo che per noi è un po’ difficile visto che siamo qui da ben 15 anni”.