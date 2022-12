Stati Generali della Scuola Digitale a Bergamo, Acer è main sponsor

Gli Stati Generali della Scuola Digitale, il più importante evento annuale dedicato alla condivisione, alla riflessione e al dibattito sulle tematiche dell’istruzione, nella società digitale è in programma dal 5 al 6 dicembre a Bergamo, e Acer for Education sarà presente, come main sponsor con Epson e C2 Group. L’evento prevede numerosi speech di relatori del panorama scolastico, con particolare riferimento alla trasformazione digitale prevista dal PRNN. Tra gli interventi presenti nel panel sarà possibile seguire quello di Alessandro Cinelli, Head of Aerodynamics di Alfa Romeo F1 Team ORLEN che interverrà descrivendo il progetto Driving Innovators in STEM sviluppato in collaborazione con Acer, mentre Roberto Rosaschino, Senior EMEA Education and Sustainability Manager di Acer farà un approfondimento sulle tecnologie a supporto della sostenibilità.

Raccontando il progetto Driving Innovators in STEM, Alessandro Cinelli afferma: “Questo progetto studiato con Acer for Education nasce con l’obiettivo di avvicinare il mondo della scuola/università con quello dell’industria. Entrambe le aziende vedono l’innovazione come punto di forza per rispondere alle esigenze dell’industria 4.0, dove l’utilizzo in ambito educativo della tecnologia diventa cruciale per sviluppare gli skill necessari per i lavori del futuro.” Le soluzioni tecnologiche Acer vengono proposte da Roberto Rosaschino che sostiene “L’impegno di Acer per la tutela dell’ambiente si concretizza nel continuare ad innovare nel design dei nostri prodotti Education, focalizzandoci sul riciclo ed il riutilizzo di materiali, come l’uso di plastiche riciclate post-consumo anche di origine marina, e nel coinvolgere in questo processo partner e clienti che condividono la nostra stessa visione”.

Allo stand Acer sarà presentato l’ecosistema dell’azienda e una serie di servizi, tra cui il progetto Acer GreenCycle che consente di poter riciclare gratuitamente i prodotti obsoleti in seguito all’acquisto di almeno 20 dispositivi. Con l’intento di favorire la formazione del corpo docente e dei dirigenti scolastici che visiteranno lo stand, grazie alla collaborazione attivata con Certipass, Acer offre l’opportunità di iscriversi gratuitamente al corso online “Didattica 4.0”, incentrato sulla creazione di contenuti didattici digitali per studenti con tools e software dedicati. Gli “Stati Generali della Scuola Digitale” sono organizzati da Comune di Bergamo, dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – A. T. Bergamo e dall’Associazione Impara Digitale (con cui Acer è partner da anni con l’obiettivo di portare le corrette metodologie e tecnologie alle scuole) con il patrocinio di INDIRE, della Provincia di Bergamo e di ANCI Lombardia.