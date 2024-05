Kit di accessori per XIAOMI MI aspirapolvere robot- 6 Spazzola laterale 4 HEPA Filter 2 Spazzola principale 1 Strumento di pulizia, Parti di ricambio per MI robot Mijia Roborock S50 S51 Robock 2

29,99€ - 26,89€

Robot Xiaomi Robot S50 S51 S55 S5

La confezione include:

2 x spazzola principale.

4 filtri hepa.

6 x spazzole laterali.

6 x viti

1 x strumento di pulizia.

★ COMPATIBILE PERFETTO – Perfettamente compatibile con l’aspirapolvere Xiaomi Roborock S50 S51 Roborock 2.

★ DESIGN INNOVATIVO – Progettato per una lunga durata, è rigorosamente testato la compatibilità e la durata degli accessori, facile da installare e ha una buona durata.

★ PULIZIA DI ALTA QUALITÀ ED EFFICACE – Realizzata in materiale ad alta resistenza ed ecologico, rimuove peli o detriti o particelle e aiuta a liberare l’aria da polvere, allergeni e altre particelle.

★ VALUE KIT – Puoi ottenere 6 spazzole laterali, 4 filtri Hepa, 2 spazzole principali, 1 strumento di pulizia e 6 viti gratuite, per mantenere l’aspirapolvere Xiaomi Roborock funzionante alle massime prestazioni.

★ FACILE DA INSTALLARE – I pezzi di ricambio sono facili da installare e consentono di risparmiare molto tempo. Si prega di rimuovere l’ammortizzatore prima dell’uso per evitare di influire sulla dissipazione del calore