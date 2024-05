Le novità sul ritorno de La Talpa: questa volta è fatta

Ci sono un paio di novità sul chiacchierato e discusso ritorno de La Talpa, annunciata da Pier Silvio Berlusconi a ogni presentazione di palinsesto e poi puntualmente posticipata.

Nel corso delle ultime settimane Davide Maggio ha fatto sapere che il reality tornerà ma senza studio televisivo, in versione pre-registrata (tipo Pechino Express per intenderci), che la casa di produzione sarà Fremantle e soprattutto sarà girato in una location italiana o europea. Poco dopo TvBlog ha confermato tutto annunciando che la conduttrice in loco sarà Ilary Blasi. Oggi Giuseppe Candela su Dagospia ha confermato tutte queste notizie aggiungendone un’altra: il cast sarà composto un po’ da vip e un po’ da perfetti sconosciuti (un po’ come visto di recente al Grande Fratello e a L’Isola dei Famosi) e che la location non sarà in Europa, ma proprio in Italia.

Le novità de La Talpa

“Come anticipato da Dagospia sarà la società di produzione Fremantle a curare il ritorno su Canale 5 de La Talpa” – ha scritto Candela – “Alla conduzione, salvo colpi di scena, come anticipato da TvBlog, Ilary Blasi, impegnata quest’estate con Battiti Live. Ma come sarà la nuova Talpa? Dopo quindici anni di assenza il reality sarà rivoluzionato e Dagospia anticipa le principali novità. Il programma rinuncerà allo studio e alla diretta, sarà totalmente girato in esterna con attenzione al montaggio. Non solo, il cast al momento dovrebbe essere non solo vip ma puntare, come per Gf e Isola, sul solito mix con volti sconosciuti. Addio mete esotiche, la location dovrebbe essere made in Italy. Lavori in corso”.

La location in Italia, l’assenza di uno studio televisivo e la diminuzione dei soldi da dare ai concorrenti (i nip hanno un semplice rimborso spesa al contrario dei vip), rendono sulla carta La Talpa un programma più economico rispetto al passato. Minima spesa massima resa. O così almeno sperano.