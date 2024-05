RCA TV 24 pollici(60 cm) Televisori HD Ready Triplo Tuner(DVB-T/T2-C-S/S2) USB HDMI CI/CI+ Modalità hotel (2024)

105,99€

HD Ready:Questo è un televisore non smart da 24 pollici, con una diagonale dello schermo di 60 cm, una risoluzione di 1366 * 768 pixel e una frequenza di 50/60 Hz.

Puoi connettere Fire TV/Apple TV/Google TV e altri dispositivi tramite HDMI/USB per accedere ai servizi di streaming e alle funzioni della smart TV.

RCA utilizza pannelli LED di alta qualità, una nuova generazione di tecnologia del motore dei colori e una tripla funzione di riduzione del rumore. Otterrai colori più precisi e immagini più nitide.

Dolby Audio : audio Dolby Digital integrato, doppi altoparlanti di alta qualità, puoi goderti un suono stereo ricco e un suono surround virtuale.

Ricezione: DVB-T/T2 (terrestre), DVB-C (via cavo), DVB-S/S2 (satellite)

Interfaccia esterna:HDMI, USB, CI (CI+), Kopfhörer, Coax, AV, Audio in, VGA, RF*2

Cornice stretta, slot CI/CI+ integrato, lettore multimediale USB, modalità hotel。

Forniamo staffe di installazione desktop. Puoi anche scegliere l’installazione a parete (è necessario acquistare separatamente il supporto per montaggio a parete), VESA: 100*100mm, adatto per cucine, stanze per bambini, ecc.