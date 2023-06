Siviglia-Roma, Mourinho contro arbitro Taylor: "Sei una disgrazia" – Video

“Sei una fottuta disgrazia…”. José Mourinho insulta l’arbitro Anthony Taylor dopo la sconfitta della Roma contro il Siviglia ai rigori nella finale di Europa League a Budapest. Nella pancia dello stadio Puskas, l’allenatore giallorosso – come documentano le immagini di Sportitalia – esplode contro il direttore di gara, insultato in più lingue, dall’inglese allo spagnolo passando per il portoghese.

Taylor finisce sul banco degli imputati in particolare per un rigore non concesso alla Roma nel finale dei tempi regolamentari e per la mancata espulsione di Lamela nei supplementari.