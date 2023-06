Finali Nba, Denver batte Miami: Nuggets vincono gara 1

A Miami non bastano i 26 punti di Bam Adebayo. Un dato preoccupa gli Heat: solo 2 tiri liberi guadagnati, indice di scarsa aggressività in attacco

I Denver Nuggets battono i Miami Heat 104-93 in gara delle Finali Nba e conducono 1-0 nella serie al meglio delle 7 partite. La formazione del Colorado comanda le operazioni sin dal primo quarto, arriva a condurre con un margine di 21 punti e resiste senza troppi problemi al tentativo di rimonta degli ospiti, che provano a ridurre il gap nell’ultimo periodo. I Nuggets possono contare sulla solita sontuosa versione di Nikola Jokic (27 punti, 10 rimbalzi e 10 assist). Il centro serbo gioca al servizio della squadra nel primo tempo, con soli 3 tiri tentati. Quando i suoi punti sono necessari, nel quarto periodo, arrivano. Accanto a Jokic funzionano alla perfezione Jamal Murray (26 punti), Aaron Gordon (16) e Michael Porter (14). A Miami non bastano i 26 punti di Bam Adebayo. Un dato preoccupa gli Heat: solo 2 tiri liberi guadagnati, indice di scarsa aggressività in attacco.