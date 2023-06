Siviglia-Roma, Lino Banfi: "Ero pronto a festeggiare"

Una grande e inattesa delusione. Lino Banfi, il celebre e indimenticabile allenatore nel pallone Oronzo Canà, ha vissuto così la sconfitta della Roma nella finale di Europa League contro il Siviglia. Era già pronto a festeggiare la vittoria della squadra allenata da Mourinho e aveva ipotizzato di girare per le strade della città insieme al figlio. Ma poi, alla fine della lotteria dei rigori che ha decretato la sconfitta dei giallorossi, la delusione è stata grande. “Alla bella età di 87 anni – racconta all’AdnKronos – avevo già detto a mio figlio: ‘Se vinciamo esco con te, andiamo a festeggiare. Voglio andare in giro per Roma in macchina suonando il clacson’. Cosa che non ho mai fatto in vita mia. E invece ci sono rimasto male, malissimo. Eravamo pronti e poi ci capita sempre di incontrare questi arbitri, bravissimi ragazzi, proprio brave persone”, dice non risparmiando una buona dose d’ironia.