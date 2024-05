Sembrava un sasso poi la rivelazione, era una creatura viva e vegeta in estrema difficoltà

A prima vista sembrava proprio un sasso, invece era una creatura vivente che aveva bisogno di aiuto, ecco tutti i dettagli.

Quante volte ci capita di addentrarci nella natura e scambiare degli animali per qualche elemento naturale? Pensiamo alle corna dei cervi, che sembrano rami degli alberi se visti da lontano e parzialmente, oppure dei piccoli insetti che si mimetizzano perfettamente su una foglia. Ebbene, questa volta un uomo è rimasto sorpreso perché credeva che davanti a lui ci fosse un sasso. Invece, non lo era affatto, ma era una creatura vivente in difficoltà. Avete già capito di cosa può trattarsi, ma andiamo con ordine e vediamo l’esperienza che è stata raccontata sui social.

Sembrava un sasso, invece era una tartaruga: tutta la storia

Il protagonista di questa storia è Marcelo, un uomo che si reca al lavoro tutti i giorni con il suo motorino. Proprio in quel tragitto, un giorno, che doveva essere un altro giorno di normale lavoro, si ferma perché in mezzo alla strada vede un ostacolo. Siamo in Brasile, a Parà. Marcelo si ferma, accosta e si avvicina per togliere l’ostacolo dalla strada sterrata. Ecco la sorpresa!

Non era affatto un masso o un grande sasso, anche se agli occhi di un esperto o ad una persona distratta avrebbe potuto esserlo tranquillamente. Invece, si trattava di un animale. Era una tartaruga amazzonica.

Marcelo ha capito che si trattava di una tartaruga dai segni che riportava sul guscio. L’ha presa e poi ha fatto un video che ha postato sul suo profilo di TikTok @markktechsolar.

Mostra alla telecamera del suo smartphone che all’interno del guscio c’è la tartaruga tutta raggomitolata e spaventata. Anche se il guscio è funzionale alla sua protezione, sarebbe stato irresponsabile lasciarla proprio in mezzo alla strada. Marcelo, quindi, l’ha messa nel fogliame e nell’erba.

Questa specie di tartaruga è a rischio estinzione e non si può tenere in ambito domestico. Marcelo aveva solo un’opzione. Lasciarla libera, ma al sicuro. Inizialmente, lei non si muoveva, così Marcelo l’ha ricoperta con erba e foglie per mimetizzarla e non farla scoprire da altri predatori.