Il Napoli capolista rallenta la sua corsa in vetta alla classifica facendosi rimontare due gol nella difficile trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo. Al Mapei Stadium finisce 2-2 con la squadra di Spalletti che passa in vantaggio con Fabian Ruiz al 51′, al 59′ il raddoppio di Mertens. Al 71′ per i neroverdi in gol Scamacca. Al 90′ il pari di Ferrari.La classifica vede i partenopei salire a 36 punti, a 35 il Milan vittorioso a Marassi col Genoa, a 34 l’Inter. A 19 il Sassuolo.

Partono forte le due squadre, al 6′ Lozano pesca Zielinski in area, il polacco passa a Fabian Ruiz il cui tiro da posizione invitante finisce addosso al compagno. Imbucata di Traoré per Frattessi che prova senza fortuna il controllo al volo, Ospina blocca. Al 15′ mani tra i capelli per Zielinski che dall’area piccola spara alta una girata dall’area piccola su torre di Di Lorenzo.

Al 26′ verticalizzazione per Insigne che entra in area e in caduta cerca l’angolino ma Consigli è bravo a distendersi e bloccare. Al 33′ occasione Napoli, azione sulla fascia destra con Lozano che la mette al centro, Consigli in tuffo salva su una deviazione di un suo compagno. Insiste il Napoli, Insigne tenta un tiro a giro dalla lunetta ma sbaglia.

Lavora un buon pallone il Sassuolo con Raspadori che da posizione defilata tenta un rasoterra sul palo lontano ma Ospina è attento. Al 43′ sugli sviluppi di un corner palla a Ferrari che trova lo spazio per girarsi, il rasoterra è bloccato in presa bassa dal portiere.