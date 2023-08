Sassuolo-Atalanta 0-2, gol di De Keteleare e Zortea

L’Atalanta vince 2-0 sul campo del Sassuolo oggi, domenica 20 agosto 2023, nel match in calendario per la prima giornata del campionato di Serie A 2023-2024. I bergamaschi si impongono nel finale con i gol di De Keteleare (83′) e Zortea (93′). De Keteleare, al primo gol in Serie A, si mette in mostra nell’esordio in nerazzurro. Il belga, reduce da un’opaca stagione al Milan, è pericoloso in più occasioni nella ripresa. Al 63′ centra la traversa da fuori con una conclusione potente. All’83’ sblocca il risultato con un colpo di testa, che Consigli neutralizza oltre la linea di porta. Il sipario cala al 93′ con il raddoppio di Zortea: botta secca, 0-2.