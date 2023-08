Mondiali atletica Budapest 2023, Jacobs fuori da finale 100 metri: "Ci ho messo la faccia"

Marcell Jacobs si ferma alla semifinale della gara regina ai mondiali di atletica, i 100 metri. L’azzurro chiude quinto con il tempo di 10″05. Vince la semifinale lo statunitense Noah Lyles con 9″87, seguono il giapponese Abdul Hakim Sani Brown con 9″97 e il keniota Ferdinand Omanyala Omurwa con 10″01, per lui rischio di fermarsi in semifinale.

“Avrei potuto stare a casa invece ho deciso di metterci la faccia, non ho paura di essere sconfitto e sono consapevole che questo non è il mio valore”, dice ai microfoni di Rai Sport Jacobs. “Oggi è andata decisamente meglio di ieri, sapevo che non sarebbe stata facile. Ho fatto quello che potevo ma mi mancava gareggiare. Ora grande impegno con la staffetta. Stare tanto tempo senza gareggiare e fare il mondiale non era facile, ma torno in albergo soddisfatto”.