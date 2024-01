Sanremo, svelato l’attesissimo nome dell’ospite della terza serata

L’annuncio di Amadeus spunta durante la puntata di VivaRai2!, dove l’attore ospite di Sanremo rivela le sue origini italiane.

Pensavate che le sorprese fossero terminate? E invece, a poche settimane dall’inizio di Sanremo, questa mattina Amadeus ha annunciato l’ospite di giovedì 8 febbraio, durante la puntata di VivaRai2!. Tra le figure di alto calibro, spunta il nome di Russell Crowe, l’attore australiano noto per il suo ruolo nel film “Il Gladiatore”.

L’annuncio di Amadeus a Fiorello

Durante la puntata di VivaRai2!, Fiorello ha video-telefonato Amadeus che ha mostrato in diretta tv il video in cui l’attore statunitense Russell Crowe ha annunciato la sua partecipazione al Festival di Sanremo, citando la celebre scena del film “Il Gladiatore” di cui è stato protagonista.

Nonostante sia attualmente impegnato nelle riprese di un nuovo film in Australia, Crowe ha accettato l’invito di Amadeus. “Sta girando un film in Australia: pensate, finisce di girare il 6 febbraio, il 7 viene a Sanremo e l’8 è in onda su Rai1“, ha spiegato il direttore artistico.

Nel suo videomessaggio, Russell Crowe ha rivelato di avere origini italiane, precisamente da Ascoli Piceno, e prima ancora da Parma. “Sono felicissimo dell’invito al festival, non vedo l’ora di raggiungervi e di venire in Italia perché ho scoperto di essere di origini italiane, di Ascoli Piceno, e prima ancora di Parma. Ora so per certo cosa mi connette all’Italia, è un legame di sangue“, ha detto la star del cinema.

Un ritorno a Sanremo dopo vent’anni

Russell Crowe sarà ufficialmente l’ospite internazionale della serata di giovedì 8 febbraio, ma non salirà sul palco dell’Ariston solo come attore. “Verrà a suonare, sapete che è molto amato nel mondo per il blues”, ha annunciato Amadeus. Infatti, la star si esibirà come musicista con la sua band blues, gli Indoor Garden Party.

Questa non sarà la prima volta di Crowe al Festival di Sanremo: l’attore era già stato ospite del Festival nel 2001, sull’onda del successo del film “Il Gladiatore”. Con la sua presenza, la kermesse porterà un po’ di Hollywood nelle case italiane.