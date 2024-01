Sanremo, nuovo annuncio al Tg1

Amadeus ha annunciato i nomi degli artisti sul palco di piazza Colombo.

Cresce sempre di più l’attesa per il prossimo Festival di Sanremo, giunto ormai alla settantaquattresima edizione. Le sorprese sono appena iniziate, e Amadeus ha annunciato nel corso della diretta del Tg1 di oggi, gli ospiti che durante l’evento, in programma da martedì 6 a sabato 10 febbraio, si alterneranno sul palco Suzuki allestito in piazza Colombo, al centro della città.

L’ultimo annuncio di Amadeus

“Ecco gli artisti che si esibiranno in prima serata sul palco di piazza Colombo“, con collegamenti diretti con l’Ariston, ha annunciato Amadeus durante la diretta del telegiornale di oggi in onda su Rai 1 alle 13,30.

Martedì sarà la volta di Lazza, rapper, musicista e produttore discografico classificatosi secondo a Sanremo lo scorso anno con “Cenere“. Mercoledì, invece, Rosa Chemical, rapper e cantautore. Giovedì saliranno sul palco di Piazza Colombo Paola e Chiara, conduttrici anche del Prima Festival, mentre venerdì si esibirà Arisa. Per la serata conclusiva, invece, Tananai, tra i cantautori più amati dai giovani.

L’utilizzo del telegiornale della rete nazionale come “addetto stampa” è diventato un marchio distintivo del Sanremo condotto da Amadeus. La mossa sembra essere stata vincente, considerando l’alto numero degli ascolti raggiunti nel corso della diretta del Tg1. Inoltre, gli annunci sono di norma sempre accompagnati da un messaggio sui social, in modo da coinvolgere più utenti possibili.

In seguito ad aver condiviso pubblicamente i nomi dei co-conduttori, di alcuni tra i super ospiti che si alterneranno sul palco dell’Ariston e degli artisti che si esibiranno sulla nave Costa Crociere (Tedua e Bresh, Bob Sinclair e Gigi D’Agostino), mancava solo l’annuncio dei duetti della serata Cover e i volti degli artisti che prenderanno parte alle esibizioni in programma in Piazza Colombo, a soli pochi metri dal teatro.