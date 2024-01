fissata nuova data a Milano

Mario Molinari, in arte Tedua, ha fissato una seconda data per gli I-Days dopo il sold out di quella in programma per il 29 giugno 2024.

Nella storia degli I-Days è il primo artista a raddoppiare una data e questo fa capire quanto successo stia riscuotendo questo giovane rapper. Questo record arriva alla conclusione di una anno, il 2023, già straordinario per l’artista: è infatti riuscito a vendere oltre 80mila biglietti a Milano.

I-Days è uno dei festival musicali più importanti in Italia che si tiene ogni anno a Milano dal 1999. Inizialmente noto come Independent Days Festival, ha ospitato alcuni tra i nomi più importanti della musica internazionale come: Arctic Monkeys, Blink 182, Green Day, Imagine Dragons, Justin Bieber, Kasabian, Liam Gallagher, Linkin Park, Muse e moltissimi altri. I-Days detiene inoltre il record di paganti ad un festival italiano con oltre 210mila presenze all’edizione del 2017 tenutasi al Parco di Monza – Autodromo Nazionale.

Tedua a I-Days: tutte le informazioni

La data evento di Tedua a Milano, che si è ormai trasformata in una doppia data, si intitolerà “Il Paradiso – Atto Finale”. Come anticipato, per la prima data, quella del 29 giugno, si è registrato il tutto esaurito con 6 mesi di anticipo. Per non fare scontento nessuno è quindi stato annunciato in queste ore un secondo live, che sarà prodotto da Live Nation, previsto per il giorno seguente, domenica 30 giugno 2024 all’Ippodromo SNAI.

Tedua

Tedua a I-Days: dove acquistare i biglietti

I biglietti per la nuova data di Tedua in occasione di I-Days saranno disponibili in prevendita esclusiva dedicata al Tedua Official Fanclub da oggi, giovedì 11 gennaio, a partire dalle ore 11:00. Poi, da domani venerdì 12 gennaio, saranno messi in prevendita per tutti, sempre a partire dalle ore 11:00. Nei prossimi mesi sarà proprio il rapper a svelare i nomi degli artisti che saliranno con lui sul palco dell’Ippodromo per prendere parte ai due live più importanti della sua carriera.

Tedua ha ufficilamente annunciato la sua partecipazione come ospite alla 74esima edizione del Festival di Sanremo durante la prima e l’ultima sera: sarà in collegamento con il Teatro Ariston dal palco galleggiante a bordo della nave Costa Smeralda.