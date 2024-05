iPhone 14 Plus questa volta lo SCONTO è davvero IMPERDIBILE su Amazon

Oggi, 13 maggio 2024, è il momento giusto per mettere le mani su iPhone 14 nella sua versione più grande, il Plus da 6,7″. Amazon ci regala uno sconto che fa calare il prezzo del 21% rispetto al listino ufficiale, che passa così da 979€ a 769€.

210€ tondi tondi che potrete risparmiare sull’acquisto di uno dei modelli più belli e meglio riusciti degli ultimi anni come testimoniano le recensioni di iPhone 14 Plus. Il 14 Plus in sconto è nella meravigliosa variante Product Red da 128 GB, colorazione che, ricordiamo, essere assente quest’anno dalla line-up di iPhone 15. Dunque un’occasione d’oro per accaparrarvi l’ultimo smartphone di Apple rosso nonché, ovviamente, un modello che non ha nulla da invidiare agli ultimissimi usciti.VAI SUBITO ALL’OFFERTA

Le differenze tra iPhone 15 ed iPhone 14 sono, sostanzialmente, di natura tecnica e – in minima parte – estetica. La Dynamic Island di iPhone 15 è ciò che salta sicuramente all’occhio in termini di differenze; il connettore diventa USB-C nell’ultimo modello, mentre sul 14 è ancora Lightning. Una comodità che potrebbe tornarvi utile qualora foste ancora in possesso di diversi accessori dotati di questa presa.

iPhone 14 Plus è un device ideale per chi cerca un prodotto con un display generoso e di ottima qualità, un comparto fotografico di alto livello ed un design ancora perfettamente al passo con i tempi. Oggi più che mai, è possibile portarsi a casa tutto questo ad una cifra incredibile, che difficilmente rivedremo presto, quindi… affrettatevi e approfittatene!

Amazon ti offre TRE MESI GRATIS di Amazon Music Unlimited, DUE mesi gratis di Kindle Unlimited e 30 giorni gratis di Audible. Tutta la musica che ami, una incredibile libreria di eBook e una vasta selezione di audiolibri e podcast in italiano. Cosa puoi chiedere di più?