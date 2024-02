Sanremo 2024, il dettaglio personalizzato sull’abito di Geolier non è passato inosservato: lo hanno notato tutti

SI parla ancora del Festival della Canzone Italiana e di uno dei suoi protagonisti più contestati. Facciamo riferimento al rapper napoletano arrivato secondo nella serata finale, dietro ad Angelina Mango con la sua canzone La noia. Forse non tutti si sono accorti dell’abito di Geolier a Sanremo 2024 che aveva al suo interno un dettaglio personalizzato. Oggi se ne parla per la particolarità di questo accorgimento.

Il rapper napoletano si è presentato al Festival di Sanremo 2024 con la canzone in dialetto napoletano I p’ me, tu p’ te. Ha fatto molto discutere, anche durante la kermesse sanremese, proprio per il fatto che la canzone non era in italiano.

Durante la sua prima esperienza sul palco dell’Ariston, ha presentato una serie di abiti realizzati appositamente per lui, dopo aver indossato una tuta del Napoli per il green carpet. Tuta che ha sollevato molto clamore alla vigilia del Festival di Sanremo 2024.

In una delle sue esibizioni sul palco del Teatro Ariston di Sanremo, Geolier ha indossato un abito realizzato appositamente per il rapper napoletano. In questa occasione, all’interno del vestito, c’era un dettaglio che è passato inosservato, perché non era possibile vederlo.

A distanza di qualche giorno dalla fine della 74esima edizione del Festival della Canzone Italia di Sanremo si continua a parlare di lui anche per gli outfit sfoggiati. Andrea Amara, stylist dell’artista partenopeo, ha svelato i dettagli più nascosti dei vestiti messi addosso dal rapper.

L’abito di Geolier a Sanremo 2024 con dettagli nascosti raccontato dal suo stylist

In particolare, lo stylist ha fatto riferimento al look sfoggiato nella terza serata di Sanremo 2024. In quell’occasione il rapper non si è esibito, ma è salito sul palco nelle vesti di co-conduttore, annunciando la canzone dei La Sad.

Geolier sfoggiava un abito su misura del marchio di moda Act N. 1, un modello a fondo nero decorato all-over con decori grigi ispirati al mondo della natura. Nel dettaglio erano una giacca, un paio di pantaloni e una camicia con nastri sul colletto. All’interno del blazer c’era una personalizzazione ricamata a mano con il nome del rapper. Davvero singolare.