Sanremo 2023. Marco Mengoni vince la serata cover

Marco Mengoni vince la serata cover di Sanremo 2023: il cantautore ha cantato Let It Be con il Kingdom Choir.

Il Festival di Sanremo 2023 continua all’insegna del trionfo per Marco Mengoni. Il cantautore di Ronciglione ha conquistato il primo premio di questa edizione, quello legato alla serata delle cover e dei duetti. La sua esibizione insieme al Kingdom Choir sulle note di Let It Be dei Beatles è stata giudicata la migliore in assoluto in una serata ricca di grandi esibizioni e grandi ospiti. Un trionfo che potrebbe diventare il preludio alla sua vittoria nella finalissima.

Marco Mengoni vince la serata delle cover

Grandissimo successo per un Marco Mengoni in versione gospel. La sua versione personalissima di un classico dei Beatles è stata giudicata dalle tre giurie della serata cover, quella della sala stampa, la demoscopica e il televoto, come la migliore in assoluto della serata.

Marco Mengoni

Un grandissimo successo arrivato davanti a Ultimo, che aveva provato ad aggiudicarsi questo successo portandosi sul palco un vero big della musica italiana, Eros Ramazzotti. Terzo nella serata delle cover Lazza, che aveva invece cantato con Emma e con l’accompagnamento della violinista Laura Marzadori.

Era di Mengoni la cover migliore?

Importante la vittoria di Mengoni, che arriva a sorpresa in una serata in cui, per una volta, non partiva da favorito. L’artista è riuscito ad avere la meglio sugli altri artisti mettendo sul palco un’esibizione straordinaria per intensità.

Anche se, a dirla tutta, non è stata per molti la sua la miglior esibizione della serata. L’applauso più convinto anche dell’Ariston era, ad esempio, arrivato per Elisa e Giorgia, che avevano realizzato uno dei duetti più attesi, cantando i loro straordinari successi di ormai più di vent’anni fa. Evidente l’importanza avuta, per questo trionfo di Mengoni, dal voto di stampa e demoscopica, che avevano già dimostrato le loro preferenze chiaramente nel corso delle precedenti puntate.