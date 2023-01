Sanremo 2023, Ferragni si prepara con 'kit' di sopravvivenza e rito propiziatorio

Un kit di sopravvivenza ricevuto in dono dagli amici più cari, in una cena di saluti prima della partenza per Sanremo 2023, ed un rito propiziatorio con il marito Fedez. Chiara Ferragni si prepara a raggiungere la riviera dei fiori, probabilmente giovedì, in tempo per le prove all’Ariston che dovrebbe iniziare venerdì. Ma nemmeno l’imprenditrice e influencer da 28,5 milioni di follower (solo su Instagram) è immune dall’emozione da palco dell’Ariston. Chiara ha postato sulle storie di Instagram le foto in cui non trattiene l’emozione durante una cena avuta lunedì con gli amici più stretti che le hanno regalato un “Sanremo survival kit”. Oggi, invece, Fedez l’ha ripresa in casa a Milano, sempre su Instagram, mentre le chiedeva: “Sei tesa amore?”. “Un pochino”, la risposta di Chiara che non nascondeva una certa apprensione nell’espressione. “Spaccherai tutto”, è stato il viatico di Fedez che poi le ha proposto di scambiarsi un ‘cinque segreto’ al grido di Sanremo.

In riviera, la Ferragni alloggerà con il suo staff in una villa in collina. A seguirla ci sarà probabilmente anche la troupe che sta girando l’attesissima seconda stagione di ‘The Ferragnez’. A Sanremo è atteso anche Fedez nel triplo ruolo di conduttore di uno speciale di ‘Muschio Selvaggio’ in onda su Rai2 per tutta la settimana del festival, di ospite del festival in collegamento dalla nave Costa Smeralda e di ospite della performance degli Articolo 31 al Teatro Ariston nella serata di venerdì dedicata alle cover, in cui hanno scelto di portare un medley degli stessi Articolo 31. Probabile poi che Fedez sarà in prima fila nelle due serate del festival cocondotte dalla moglie, la prima, martedì 7 febbraio e l’ultima, sabato 11 febbraio. Ma chi li conosce bene racconta all’Adnkronos che probabilmente alloggeranno in due location diverse per concentrarsi al meglio sui rispettivi impegni.