Sangiovanni e il periodo di pausa, da Tiziano Ferro a Madame tanti cuori e messaggi

Messaggi, cuori e tanta solidarietà per Sangiovanni che sui social dopo Sanremo 2024 ha annunciato di aver bisogno di un periodo di pausa perché “non riesco più a fingere che vada tutto bene”.

Tiziano Ferro

“Prenditi il tempo del quale hai bisogno”. “Farà bene al tuo spirito ma anche allo spirito di chi ti sta accanto”. E’ il messaggio di Tiziano Ferro che nell’ultimo anno ha parlato più volte del periodo difficile che anche lui sta attraversando. E da Los Angeles, dove si trova, non manca di far sentire la sua vicinanza al giovane collega. “Caro Sangio – scrive Ferro – sei giovane e ti sono piovute addosso immense responsabilità; tutte insieme e da un giorno all’altro. So bene cosa vuol dire avere la tua età e ritrovarsi nello stato che hai descritto in questo post. Se c’è qualcosa della quale avrei avuto bisogno all’epoca era semplicemente di un amico, un conoscente o anche solo una persona più adulta e saggia di me che mi dicesse: ‘Non lasciare siano gli altri a decidere ciò che ti rende felice e ciò che no. Prenditi il tempo del quale hai bisogno e vedrai che troverai la chiarezza che adesso non hai”. Quindi, ecco, conclude Ferro, “sottoscrivo il virgolettato e aggiungo: a costo di importelo, prenditi cura di te. Farà bene al tuo spirito ma anche allo spirito di chi ti sta accanto. Prenditi il tempo del quale hai bisogno”.

Non solo Tiziano Ferro. Sono tanti i colleghi che hanno voluto lasciare un messaggio di incoraggiamento e solidarietà a Sangiovanni, alcuni con i quali ha condiviso il palco dell’Ariston all’ultimo Festival di Sanremo: da Fiorella Mannoia (“Noi siamo con te”) a Emma (“Forza bella mio”). E poi tanti cuori da Alfa, Diodato, Maninni, Negramaro, Mr Rain e Alessandra Amoroso, Elodie, Blanco e Baby K.

Madame

“Torna a splendere fratellino”, gli scrive poi Madame, legata da una lunga amicizia con Sangiovanni, iniziata nei corridoi di scuola. “Ti aspettiamo per tutto il tempo che ti serve – aggiunge -. Hai un coraggio non da tutti, stai dimostrando di credere nella tua roba più di chiunque altro. Te l’ho sempre detto – prosegue Madame – il tuo è un talento cristallino, indiscutibile, non si esaurirà mai col tempo, ma si sarebbe esaurito tirando troppo la corda. Prenditi del tempo, non avere fretta, Franci e tutti i tuoi amici sono qui per te”.

Francesca Michielin

Lascia un messaggio di incoraggiamento anche Francesca Michielin: “Forza Sangio, con calma e con i tuoi tempi, prenditi cura di te. Noi – continua – ti aspettiamo quando vorrai, senza fretta. Grazie per aver condiviso queste parole con noi, sono d’ispirazione”.

Claudio Cecchetto

Per il produttore discografico e talent scout Claudio Cecchetto Sangiovanni ha fatto bene a fermarsi perché “è giusto che pensi a se stesso. L’importante è che si fermi non per piangersi addosso, ma per risolversi – commenta all’Adnkronos – . È giovane, ha la vita davanti, quindi può tranquillamente mettersi lì e aspettare tutto il tempo necessario ma secondo me lui ha talento ed è giusto che si capisca, si comprenda e possa prendere la strada che merita”.

“In questo momento, Sangiovanni per poter scrivere brani deve ‘esserci’ – sottolinea il produttore discografico – quindi è giusto che lui pensi ad esserci, pensi a se stesso. E’ un ragazzo giovane, se penserà a se stesso riuscirà a capire che forse il suo talento gli risolverà anche la vita”.