San Valentino: Naturetech 3Bee lancia il suo 'Podcast Biodiverso'

In occasione di San Valentino, 3Bee, la naturetech leader nello sviluppo di tecnologie per la tutela della biodiversità, annuncia il lancio del suo primo podcast show: “Podcast Biodiverso”. Il progetto è disponibile da su Youtube e Spotify, con un’inedita prima puntata dal titolo “Sesso, clima e rock’n’roll”, analizzando l’impatto del cambiamento climatico sulle relazioni e sui sentimenti. “Podcast Biodiverso” si distingue nel panorama dei podcast sul clima per la sua capacità di intrecciare ironia, leggerezza e informazione in un formato unico e comprensibile a tutti. Secondo la Digital Audio Survey 2023 condotta da Ipsos, gli ascoltatori di podcast hanno raggiunto quota 39% tra i 16-60enni (circa 11,9 milioni di persone), una crescita del 36% rispetto all’anno precedente. Il podcast è un format che si presta all’ascolto anywhere, anytime. L’ascolto passa infatti prevalentemente dallo smartphone (75%), ma cresce allo stesso tempo l’ascolto in auto (33%), oltre a quello sui mezzi di trasporto (20%). Dati importanti, che evidenziano il ruolo centrale dei podcast, che in pochi anni sono passati da essere un medium di nicchia a un medium sempre più conosciuto e apprezzato. Con sei puntate nella sua prima stagione, il podcast di 3Bee non solo affronta temi di attualità e importanza cruciale come la crisi climatica e la biodiversità, ma lo fa in maniera frizzante e originale, presentando punti di vista inediti ed esclusivi e toccando svariati argomenti, dal sesso ai sentimenti, dall’estinzione delle zanzare al tema dell’energia nucleare. Virginia Castellucci, Head of Sustainability di 3Bee, e Vincenzo Rizzi, scienziato ambientale di 3Bee,

Sono gli host alla guida del “Podcast Biodiverso”, le voci autorevoli e irriverenti della biodiversità che rendono ogni episodio unico, anche grazie alla presenza di rinomati ospiti – scienziati, giornalisti, divulgatori e professionisti della sostenibilità – che in ogni episodio approfondiscono dalla prospettiva ambientale i temi quotidiani di maggiore interesse. Nela prima puntata, intitolata “Sesso, clima e rock’n’roll”, è ospite Stefano Caserini, Ingegnere Ambientale, Professore di Mitigazione dei Cambiamenti Climatici e Autore, per discutere l’impatto del cambiamento climatico sulle relazioni umane e sui sentimenti. Una prospettiva nuova, perché esistono moltissimi studi sugli effetti del cambiamento climatico in termini economici, ambientali e sociali, ma poco si parla degli effetti sulla sfera relazionale, che ci coinvolge nel quotidiano. E quindi: il sesso è influenzato dal cambiamento climatico? L’aumento della CO2 condiziona i nostri sentimenti? Queste sono solo alcune delle domande a cui 3Bee risponde nella prima puntata di “Podcast Biodiverso”. Le successive puntate usciranno ogni tre settimane e tratteranno tematiche come l’energia nucleare, l’estinzione delle zanzare, il futuro della montagna e di sport come lo sci alpino, la caccia e l’attivismo ambientale. Tra gli ospiti anche Maurizio Casiraghi, Professore di zoologia ed evoluzione e Prorettore alla didattica all’Università Bicocca di Milano; Sofia Farina, Climatologa e Dottoranda in Scienze Ambientali; Marta Maroglio, attivista per il clima; Nicolò Mottadelli, consulente faunistico presso il Parco dello Stelvio e Luca Romano, meglio conosciuto come “Avvocato dell’atomo” . “In 3Bee la divulgazione è un pilastro fondamentale e, partendo dalla nostra competenza, abbiamo voluto creare un vero e proprio strumento per connettere persone e aziende in un dialogo costruttivo sull’ambiente e sulla biodiversità. – afferma Virginia Castellucci, Head of Sustainability di 3Bee – “Podcast Biodiverso” vuole rendere ogni ascoltatore un ambasciatore del cambiamento, fornendo gli strumenti necessari per comprendere e valorizzare il nostro impatto sull’ambiente, anche in ambito aziendale.” Da sempre al fianco di enti, aziende e istituti scolastici, 3Bee ha costruito un solido percorso nell’ambito della divulgazione e della formazione sulla biodiversità e si pone come un punto di riferimento nel settore. Attraverso il “Podcast Biodiverso”, 3Bee espande i propri orizzonti e si reinventa podcaster, abbracciando una nuova forma di comunicazione, accessibile a tutti, per raccontare la biodiversità in maniera semplice e capillare. Il “Podcast Biodiverso” non è solo un mezzo di intrattenimento, ma un potente strumento di divulgazione e sensibilizzazione. Con un linguaggio irriverente, ma senza perdere il consueto approccio scientifico, “Podcast Biodiverso” approfondisce da una nuova prospettiva tutti quei temi che 3Bee propone ogni giorno nei programmi di formazione aziendale e nei piani didattici scolastici, in un formato dinamico e coinvolgente. È un invito a scoprire, riflettere e agire, con l’obiettivo di creare una rete sempre più ampia di ambasciatori del cambiamento, consapevoli dell’importanza della biodiversità per il nostro pianeta. Con questa iniziativa, 3Bee riafferma il proprio ruolo di leader nel campo della naturetech e della tutela della biodiversità, dimostrando come la tecnologia e l’innovazione possano essere efficacemente impiegate nella divulgazione e nell’educazione ambientale. “Podcast

Biodiverso” punta a diventare un punto di riferimento nel panorama dei podcast sul clima e rappresenta il culmine dell’impegno di 3Bee nella divulgazione, unendo il monitoraggio tecnologico e la rigenerazione ambientale per creare uno strumento di dialogo, confronto e apprendimento.