Samsung Galaxy S24 FE esiste! Confermato da un sito web inglese, ma quando esce?

L’uscita italiana dei Samsung Galaxy S24 risale ormai al mese di gennaio. Come da tradizione, per tenere alto l’interesse del pubblico sulla sua linea di smartphone flagship, a metà 2024 Samsung potrebbe lanciare il Galaxy S24 FE. Finora, però, del dispositivo non si è ancora saputo nulla: dove sono tutti i rumor e i leak?

Con ogni probabilità, la mancanza di leak e rumor dipende dal fatto che il Galaxy S24 FE arriverà in ritardo rispetto alle date “tradizionali” per il lancio del device mid-gen di Samsung. D’altro canto, anche lo scorso anno Samsung aveva lanciato il Galaxy S23 FE a ridosso dei Galaxy S24, pubblicandolo sul mercato italiano nel mese di dicembre 2023, 30 giorni prima dell’uscita della nuova lineup flagship.

Qualcosa però si sta muovendo: i colleghi di SamInsider hanno infatti scoperto che il Galaxy S24 FE è stato registrato sul sito web di un carrier inglese, ovvero di una compagnia che fornisce servizi di connettività mobile e, al contempo, vende smartphone e altri dispositivi al pubblico. Il prodotto – la cui uscita potrebbe dunque essere più vicina del previsto – ha numero di modello SM-S721U, con la “U” che dovrebbe indicare la variante global del device.

Pochi giorni fa, in effetti, il portale Android Headlines ha riportato a sua volta che il Galaxy S24 FE è in sviluppo e ne ha svelato il model number, identico a quello presente sul sito web del carrier inglese. Android Headlines ha anche riportato che ci saranno altre tre versioni del device, con model number SM-S721B, SM-S721W e SM-S721N, che saranno rispettivamente destinate agli Stati Uniti, alla Corea del Sud e al Canada.

Per il momento, del device si sa ancora pochissimo: i leaker, addirittura, non hanno confermato il SoC del Galaxy S24 FE, che dunque potrebbe montare sotto la scocca sia un Exynos 2400 che uno Snapdragon 8 Gen3. Ciò che sembra certo è che lo smartphone resterà compatto, poiché il suo schermo sarà da 6,1″. Infine, possiamo aspettarci un lancio del dispositivo nell’ultimo trimestre di quest’anno, tra ottobre e dicembre.