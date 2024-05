Cecotec Conga 3690 Absolute Robot aspirapolvere, gestione e editing delle stanze, App con fino a 5 mappe, Aspira, Barre, Friega e passa il mocio. Alexa e Google Home, connessione Wi-Fi 5 GHz (2700 Pa)

399,00 €

Gestione ed editing delle stanze, app fino a 5 mappe, aspira, barre, friggere e passa il mocio. Alexa e Google Home, connessione Wi-Fi 5GHz

Tecnologia 4 in 1 con serbatoio misto. Il robot è in grado di battere, aspirare e passare il mocio o strofinare contemporaneamente. Connessione con reti Wi-Fi 5 Ghz.

App per smartphone. Dispone di tre modalità di pulizia tramite controllo elettronico. Controllare dal telecomando quando non si dispone di Wi-Fi.

Memorizza diverse mappe e lo mostra nell’app. Gestione e piani di pulizia personalizzati. Programmabile 7 giorni alla settimana, 24 ore al giorno.

Collega il robot con Alexa e Google Home. La pulizia su aree o puntale consente di selezionare il punto giusto che si desidera pulirlo.

Navigazione intelligente iTech Laser 360 per migliorare la tua casa e pianificare il percorso migliore di pulizia. Grande potenza di aspirazione fino a 2700 Pa.