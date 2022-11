Samsung, +105% di smartphone pieghevoli venduti alle aziende

Samsung Electronics ha annunciato oggi che, rispetto allo scorso anno, sono stati oltre il doppio i Galaxy Z Fold e Galaxy Z Flip venduti come dispositivi aziendali. Tra gennaio e ottobre 2022, le vendite di smartphone pieghevoli Samsung a clienti aziendali sono cresciute del 105% rispetto allo stesso periodo del 2021. Le stime indicano 16 milioni di dispositivi in consegna in tutto il mondo , un aumento su base annua del 73%: per il 2023 Samsung prospetta di varcare il traguardo dei 26 milioni di dispositivi.

“Gli smartphone pieghevoli Samsung Galaxy sono nati per aprire la strada a nuove modalità di lavoro e per riscoprire la creatività”, afferma KC Choi, Vicepresidente esecutivo e Responsabile Global Mobile B2B Team nella Divisione MX di Samsung Electronics. “Questa decisa crescita degli investimenti riflette la necessità, da parte dei nostri clienti aziendali, di stimolare la produttività delle proprie risorse tramite innovazioni significative”.