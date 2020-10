Il regista Gabriele Salvatores è positivo al Covid ed è in isolamento. Lo conferma Rai Cinema spiegando che Salvatores è asintomatico e sta bene ma che non parteciperà alla Festa di Roma dove avrebbe dovuto presentare alla proiezione del suo film ‘Fuori era primavera’, prodotto da Indiana Production e Rai Cinema. ‘Fuori era primavera’, alla cui proiezione Salvatores non potrà partecipare perché bloccato dal Covid, è proprio un film sulla pandemia che racconta gli italiani in lockdown: dalle meravigliose piazze vuote, agli eroi in prima linea nelle corsie degli ospedali, ai balconi in festa, alle riprese domestiche.

