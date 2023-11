Salmo & Noyz insieme sul palco: annunciate due date evento

Noyz Narcos e Salmo porteranno “CVLT” live in due grandi piazze italiane: ecco dove e quando si esibirà il duo rap.

Salmo e Noyz Narcos annunciano “Hellraisers”, due eventi live in programma per il 2024 nelle più grandi città italiane. Grande entusiasmo per gli amanti del rap, che potranno rivivere i più grandi successi dei due artisti dopoil loro album CVLT, uscito lo scorso 3 novembre.

Fuori le due date evento 2024

Arriva l’annuncio su Instagram che manda i fan in delirio: HELLRAISERS LIVE, si legge nel post, dove vengono segnalate le due date evento previste a Milano e Roma nel 2024. I concerti si terranno sabato 15 giugno alla Fiera Milano Live – Rho, e venerdì 21 giugno al Rock in Roma.

I biglietti per i due live saranno acquistabili online (su Ticketone) da giovedì 9 novembre 2023 dalle ore 15:00, e in tutti i punti vendita autorizzati da martedì 14 novembre 2023 alle ore 11:00.

Il successone di “CVLT” di Salmo e Noyz Narcos

Dopo solo 24 ore dal suo debutto, il disco collaborativo di Salmo e Noyz Narcos, CVLT, ha già scalato le classifiche. In testa alla classifica album di Apple Music, anche tutti i brani sono riusciti a conquistare la Top20 su Spotify e in Top25 su Apple Music.

Dopo “Respira” (in collaborazione con Marracash) e “Anthem”, su YouTube troviamo al terzo posto tra le più ascoltate “Incubi”. Dopo la sua pubblicazione, l’album CVLT ha subito conquistato il terzo posto della Spotify Debut Album Global.

Ecco il video del singolo di Salmo e Noyz Narcos, “Incubi”: