la ricetta del dolce da credenza semplice e goloso

La torta yogurt e crema di nocciole è un dolce da credenza facile e goloso, perfetto da gustare a colazione con un bicchiere di latte tiepido o da proporre ai più piccoli di casa per una merenda genuina. Si prepara con un impasto a base di yogurt bianco, arricchito da generose cucchiaiate di crema di nocciole, che rendono ogni fetta soffice e scioglievole.

Portarla in tavola è molto semplice: basterà lavorare le uova con lo zucchero e la scorza grattugiata di un’arancia biologica, poi incorporare lo yogurt, l’olio di semi a filo, quindi la farina e il lievito per dolci setacciati. Si versa il composto ottenuto in uno stampo da circa 22 centimetri di diametro, foderato con un disco di carta forno, e poi si distribuisce la crema di nocciole sulla superficie.

La cottura in forno ci restituisce un dessert caratterizzato da un delizioso contrasto di consistenze e colori differenti: spolverizzato con uno strato impalpabile di zucchero a velo, è ideale anche come lieto fine pasto per un’occasione speciale. Per una resa impeccabile, fai attenzione alla texture dell’impasto, che deve essere denso e corposo: in caso contrario, la crema tenderà a depositarsi sul fondo.

A piacere, puoi sostituire la crema di nocciole con quella di pistacchio, al cioccolato bianco o crema pasticciera al cioccolato, ma anche marmellate e confetture. La torta può essere aromatizzata anche con la scorza di un limone, purché non trattato chimicamente, oppure con una fialetta di aroma di mandorla, un cucchiaino di estratto di vaniglia o un goccino di rum; andrà benissimo anche usare uno yogurt alla frutta, intero o scremato. Al posto della farina 00, puoi adoperare quella di tipo 1 o integrale; in caso di ospiti intolleranti al glutine, invece, opta per quella di riso.

Scopri come preparare la torta yogurt e crema di nocciole seguendo passo passo procedimento e consigli. Se ti è piaciuta questa ricetta, prova anche la torta nua, la torta cocco e crema di nocciole e il ciambellone con gocce di cioccolato.

Come preparare la torta yogurt e crema di nocciole





Raccogli le uova, lo zucchero e la scorza di arancia grattugiata in una ciotola, quindi monta con le fruste alla massima velocità .





Dovrai ottenere un composto chiaro e spumoso .





Unisci lo yogurt e versa l’olio a filo, proseguendo ad amalgamare gli ingredienti con le fruste.





A questo punto, setaccia la farina con il lievito direttamente nel composto liquido e monta per 1-2 minuti, il tempo necessario per ottenere un impasto omogeneo.





Trasferisci l’impasto in uno stampo da 22 cm di diametro, rivestito sul fondo da un disco di carta forno, imburrato e infarinato sui lati .





Distribuisci sulla superficie del dolce delle cucchiaiate di crema alle nocciole .





Posiziona la teglia sul ripiano medio-basso del forno e cuoci in modalità statica a 180 °C per 40-45 minuti .





Trascorso il tempo necessario, verifica la cottura interna con la prova stecchino, poi sforna la torta quando apparirà ben dorata in superficie e lasciala raffreddare completamente prima di estrarla dallo stampo.





Trasferisci la torta yogurt e crema di nocciole su un piatto da portata e servirla spolverizzata di zucchero a velo .

Conservazione

La torta yogurt e crema di nocciole si conserva a temperatura ambiente, sotto una campana di vetro per dolci, per 2 giorni al massimo.