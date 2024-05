Marica Pellegrinelli è diventata di nuovo mamma, l’inaspettata reazione di Eros Ramazzotti e della sua nuova compagna

La cicogna ha portato un altro dono speciale appena due settimane fa. Il 29 aprile scorso, infatti, Marica Pellegrinelli ha dato alla luce il suo terzo figlio, il primo con il suo attuale compagno William Djoko. L’annuncio sui social arriva solamente con una comunicazione “a sorpresa” ben 10 giorni dopo il parto, accompagnato da alcune foto della neonata Ariela Wilhelmina.

Numerosi i messaggi di congratulazioni ricevuti da Pellegrinelli, tra cui, non poteva mancare, quello di Eros Ramazzotti, ex partner della modella e padre dei suoi due figli Raffaela Maria e Gabrio Tullio. Non solo grande dolcezza tra i due ex compagni ma anche la partecipazione della compagna attuale del cantante, Dalila Gelsomino. La Gelsomino, per l’occasione, ha mandato un dolce gesto di auguri.

Dopo aver annunciato la nascita della sua terza figlia, Marica Pellegrinelli ha ricevuto grande affetto da parte di amici e familiari. Dalila Gelsomino, attuale compagna di Eros Ramazzotti, uscito non troppi anni fa dalla relazione con Marica Pellegrinelli (circa 3 anni), ha regalato alla neo mamma una composizione floreale rappresentante la lettera ‘A’, iniziale del nome della piccola nuova arrivata, Ariela Wilhelmina.

Questo gesto significa molto di più di una semplice cortesia, e non è solo affetto. Sta a simboleggiare anche l’unità di una grande “famiglia allargata”, senza risentimenti per il passato. Per l’annuncio della nuova arrivata, Marica Pellegrinelli ha scritto su Instagram con qualche giorno di ritardo rispetto alla data effettiva del parto.

Abbiamo cercato di informare i nostri cari in questi dieci giorni e speriamo di non aver trascurato nessuno. Se questa buona notizia arriva tramite questo post, sappiate che è un messaggio di amore e gioia da parte nostra, di Raffaela e Gabrio. Siamo pronti a condividere questa vita insieme.

La modella è già madre di Raffaela e Gabrio, i due figli avuti dalla precedente relazione con il cantante. A quanto si vede dagli scambi avuti, nonostante la fine della loro storia diversi anni fa, il cantante ha mostrato la sua partecipazione emotiva all’evento mettendo like al post che annuncia la felice notizia.