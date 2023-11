Le migliori canzoni del trapper Gallagher

Andiamo alla scoperta di Gallagher e dei brani più popolari dal suo debutto nel mondo della musica trap.

Artista contemporaneo della musica trapper, Gabriele Magi – in arte Gallagher – debutta nel mondo discografico nell’estate del 2017. Tra collaborazioni e scandali che hanno fatto parlare di sé, il rapper lascia il segno grazie ai suoi pezzi più ascoltati.

Gallagher, le canzoni più popolari

Nato da padre italiano e madre salvadoregna, Gallagher fa il suo primo ingresso nel mondo della musica nel 2015. Solo due anni dopo debutta ufficialmente con il suo primo singolo “Flex Boy”, al fianco del collega Traffik. Tra un sodalizio e l’altro, il trapper da vita a diversi singoli che si aggiudicano in breve tempo un gran successo.

Gallagher ft Traffik – Tukah

In collaborazione con Traffik, Gabriele Magi pubblica uno dei suoi singoli più ascoltati nel 2017: si tratta di “Tukah”, un brano che ruota attorno ai temi dell’abuso di sostanze, del materialismo e di uno stile di vita selvaggio.

Ecco il video della canzone:

Gallagher – Flex boy

Nello stesso anno esordisce in un videoclip da solo, accompagnato dalle sole note di una musica rap perfetta per le sue parole. Questa volta, parliamo dell’uscita del singolo “Flex Boy”, ovvero “Ragazzo flessibile”.

Ecco il video della canzone:

Gallagher ft. Traffik – Magma Vulcano

Ancora al fianco del suo collega in affari, nel 2018 Gallagher esordisce con il brano “Magma Vulcano”. Il testo, prodotto da YoungGotti, ha una certa importanza per i due artisti: il primo brano ufficiale per entrambi, ma soprattutto il primo per Traffik dopo l’arresto.

Ecco il video della canzone:

Gallagher – Shopping

Siamo nel 2019, e Gallagher torna a mostrarsi (o meglio a farsi ascoltare) come solista. Con “Shopping” trasmette un senso di solitudine in una realtà in cui il superfluo prende il sopravvento su ciò che nella vita conta davvero.

Ecco il video della canzone: