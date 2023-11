Roma, nuovo problema per Renato Sanches?

Non c’è pace per Josè Mourinho

Nuovo problema in casa Roma, per una squadra che deve far fronte già a tanti infortuni. Secondo me ultime indiscrezioni ci sarebbero nuovi problemi fisici per Renato Sanches.

Protagonista fino a qui di un’annata deludente al Fantacalcio, il centrocampista della Roma non riesce a trovare continuità di rendimento e minutaggio per via soprattutto dei problemi fisici con cui convive da tempo. E la situazione non sembra in miglioramento, anzi.

Nella giornata di ieri il mediano a Trigoria si è sottoposto ad alcuni test che hanno evidenziato un problema muscolo-tendineo che sarà rivalutato nelle prossime ore. Si attenderanno dunque altri esami strumentali prima di valutare l’entità del guaio e i relativi tempi di recupero. Al momento, ad ogni modo, il giocatore è da considerare in dubbio per Roma-Udinese: filtrano sensazioni negative, presto ne sapremo di più. Insomma, per un Pellegrini che torna probabilmente dal 1′ c’è un Sanches che non ha ancora risolto le sue noie fisiche. Possibile a questo punto che Mourinho si affidi al suo capitano con Paredes e Cristante nel trio di titolari a centrocampo, anche se Bove scalpita.

Fantacalcio.it per Adnkronos