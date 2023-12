Rod Stewart e il concerto a sorpresa in una stazione di Londra – Video

L’artista 78enne ha eseguito ‘Almost Like Being In Love’, primo singolo dal nuovo album in uscita a febbraio 2024

Concerto a sorpresa di Rod Stewart alla stazione di St Pancras a Londra. Allo show, che ha sorpreso pendolari e viaggiatori, ha preso parte anche il pianista Jools Holland e una band di 18 elementi che ha fatto ballare la folla. L’artista ha eseguito ‘Almost Like Being In Love’, primo singolo dal nuovo album in uscita a febbraio 2024, ‘Swing Fever’, composto da 13 brani.

Rod ha sfoggiato un look tipicamente elegante con un cappotto di lana color crema, un paio di jeans skinny e scarpe leopardate.

Del suo nuovo progetto musicale, l’artista 78enne ha detto al Sun: “Avere Jools in cartellone è un bel ticket. Ma il disco sarà difficile da vendere perché non è la tazza di tè di tutti, ma una volta che lo ascolti, ne rimani affascinato. Non c’è un brano in cui non ci si voglia alzare e ballare”.

Sia Rod che Jools sono appassionati di modellismo ferroviario e Rod ha rivelato che lui e Jools parlano sempre della loro passione per i treni prima di passare alla musica.