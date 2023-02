Anna Oxa, Sali (canto dell’anima): il significato del testo della canzone presentata a Sanremo 2023 dall’artista pugliese.

L’anima deve elevarsi contro le falsità di questo mondo. Questo sembra essere il messaggio che Anna Oxa vuole lanciare nel suo ritorno sul palco dell’Ariston, al Festival di Sanremo 2023. La cantante pugliese, assente dalle scene da qualche anno, è pronta a riprendersi le scene con le sue trasformazioni, la sua attitudine inimitabile e la sua voce che penetra i cuori dei fan. Scopriamo insieme il significato di Sali (canto dell’anima).

Il ritorno di Anna Oxa a Sanremo

L’ultima volta che Anna aveva messo piede sul palco dell’Ariston, in gara nella kermesse dedicata alla canzone italiana, è stata nel 2011, con La mia anima d’uomo, canzone che non riuscì a farla qualificare alla finale. Molto meglio era andato in passato. Ad esempio al debutto, nel 1978, quando arrivò seconda con Un’emozione da poco, oppure nel 1989 e nel 1999, gli anni delle sue due vittorie al Festival.

Anna Oxa

In questo 2023, per la quindicesima volta in gara, si presenta con un brano scritto da Kaballà, F. Zanotti e anche da Francesco Bianconi, cantautore e leader dei Baustelle. Un brano pop, dalle influenze soul, che farà sicuramente pensare il pubblico da casa, visto anche lo stile ermetico che l’ha sempre caratterizzata.

Il significato di Sali (canto dell’anima)

Fin dalle prime battute, la nuova canzone di Oxa si apre con una sorta di analisi della società attuale, non senza una frecciatina agli uomini di chiesa che sembrano a volte mostrare poca coerenza tra le proprie parole e i fatti.

In una società in cui non tutto funziona, anzi, poche cose sembrano andare per il giusto verso, è necessario cercare di elevarsi, tornando in un certo senso al momento della nascita e cercando di liberare la nostra anima. In altre parole, Sali è una sorta di invito a tutti noi ad abbandonare certe vite che sono frammentate e “senza verità”. Il resto lo scopriremo solo dopo che la canzone verrà presentata sul palco dell’Ariston.