rischio temporali e alluvioni in queste Regioni

Ancora maltempo in Italia: la Protezione Civile proclama lo stato di allerta per alcune Regioni

Il maltempo continua ad essere il protagonista delle nostre giornate e a quanto pare tutto peggiorerà nella giornata di domani, 25 Maggio 2024. La Protezione Civile ha deciso di lanciare lo stato di allerta gialla ed arancione in alcune Regioni.

Allerta meteo

Ecco quelle che rischiano di più.

Scatta l’allerta arancione in alcune Regioni: la decisione della Protezione Civile

Le condizioni climatiche e meteorologiche dell’ultimo periodo non sono proprio delle migliori, in quanto il maltempo sembra prevalere sull’arrivo della bella stagione. La pioggia si presenta puntuale ad accompagnare le nostre giornate e sembra non volerci dare tregua.

Maltempo

Alcune zone d’Italia sono indubbiamente sotto scacco del meteo e la situazione comincia a diventare preoccupante. Si teme infatti la presenza di temporali violenti e possibili alluvioni che potrebbero verificarsi in seguito alla crescita anomala dei fiumi.

Per questa ragione la Protezione Civile ha deciso di lanciare l’allerta meteo arancione in Emilia Romagna, più precisamente nella provincia di Ferrara, e nella parte meridionale del Veneto. Il rischio è di natura idraulica e potrebbe comportare molte alluvioni e allagamenti.

Allerta per alcune Regioni: il rischio è dietro l’angolo

Se quelle citate sopra sono le Regioni più a rischio, ne esistono altre che potrebbero accusare il colpo a seguito del maltempo. Parliamo di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lombardia, Marche, Molise, Puglia e Piemonte.

Straripamenti

Qui dovrebbero verificarsi piogge incessanti e violenti temporali per tutta la giornata anche se ovviamente l’intensità di questi fenomeni varierà con il trascorrere delle ore. Anche nelle Isole e nelle coste tirreniche la situazione sarà tutt’altro che pacifica, così come nelle Regioni del Sud. Pare che una nuova perturbazione si abbatterà sull’Italia Meridionale nelle prossime ore, allontanando ancora una volta la tanto attesa Estate.

Il consiglio della Protezione Civile è ancora una volta quello di uscire per cause di primaria necessità e solo nel caso in cui non se ne potesse fare a meno. È poi preferibile evitare le zone che costeggiano fiume, torrenti e sono nei pressi della montagna in quanto sono molto frequenti le frane e gli straripamenti.