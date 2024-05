le parole su Ida lasciano il pubblico senza parole

Volge al termine Uomini e Donne: tantissime le anticipazione e le rivelazioni di quest’anno. Alcune coppie di sono formate, altre hanno litigato, tutte hanno offerto ai telespettatori lo spettacolo che desideravano e che li ha tenuti davanti ai televisori fino ad oggi. Ida Platano, l’ex tronista di Uomini e Donne, ha lasciato gli studi televisivi da single, perché la delusione dei suoi corteggiatori è stato troppo cocente.

Tantissime le bugie, i sotterfugi e i malintesi che hanno visto protagonisti Mario e Pierpaolo. La donna però potrebbe avere ancora qualche carta da giocare e un asso nella manica. Potrebbe avere ancora una possibilità di trovare l’anima gemella sul famoso dating show di Canale 5. Durante l’ultima puntata trasmessa il 23 maggio, Maria De Filippi ha rivelato una notizia inaspettata che potrebbe cambiare il futuro della protagonista.

Nonostante non abbia fatto la sua scelta tra Mario e Pierpaolo, Ida Platano potrebbe tornare sul trono nella prossima stagione televisiva. Durante la puntata dedicata alla scelta di Daniele, Maria De Filippi ha risposto a Gianni Sperti che, indicandole la sedia rossa, aveva ironizzato sulla situazione di Ida, lanciando la frase: “Succederà anche a lei”.

Queste enigmatiche parole potrebbero significare che la Platano avrà un’altra possibilità di trovare l’amore sul trono di Uomini e Donne. Bisognerà attendere le prossime settimane per avere conferme, ma la notizia ha già suscitato grande curiosità tra i fan dello show.

Altre rivelazioni choc di Maria riguardano l’ex Riccardo e nuovi sviluppi per la coppia. Ida Platano potrebbe quindi avere un futuro ancora legato al programma e chissà se la prossima stagione potrebbe finalmente portarle la felicità che tanto cerca.

Intanto domani oggi è andata in onda l’ultima puntata della stagione e in questi mesi vedremo come si sono evolute le scelte dei protagonisti rimasti. Non ci resta che goderci l’estate e attendere ulteriori sviluppi e nuove conferme riguardo la presenza di Ida sul trono di Uomini e Donne.