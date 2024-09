Artigianato artistico e di alta qualità: è necessario un cambiamento culturale per avvicinare i giovani.

Valorizzare l’artigianato artistico e di alta gamma è un obiettivo condiviso da tutti i partiti politici, come emerso da un evento organizzato dal senatore della Lega Gianluca Cantalamessa al Chiostro del Convento di Santa Maria sopra Minerva a Roma. L’incontro, in collaborazione con l’associazione “Le Mani di Napoli”, ha visto la partecipazione di esponenti sia della maggioranza che dell’opposizione, tutti concordi sulla necessità di sostenere un settore che rappresenta un simbolo di prestigio per il Made in Italy. Cantalamessa ha sottolineato che le sartorie napoletane, le vetrerie di Murano e le pelletterie di Firenze sono vere ricchezze italiane e spesso non riescono a espandere le loro attività oltre i confini nazionali. Egli ha proposto una legge per supportare queste eccellenze.

Il senatore ha anche evidenziato l’importanza di un cambiamento culturale che avvicini i giovani agli mestieri manuali, oggi trascurati. Sottolineando come figure iconiche della moda italiana abbiano iniziato come sarti, ha avvertito che senza un rinnovato interesse verso questi mestieri, l’industria della moda italiana rischia di non avere eredi in futuro. La senatrice di Italia Viva, Silvia Fregolent, ha dichiarato che è essenziale dotare le aziende di strumenti come crediti d’imposta per promuovere la formazione nel settore.

Il senatore Luigi Nave del Movimento Cinque Stelle ha evidenziato l’urgenza di supportare le piccole imprese che affrontano costi elevati. Ha sostenuto che il governo deve intervenire per garantire che queste tradizioni artigianali vengano tramandate. Domenico Furgiuele, deputato della Lega, ha parlato della necessità di proteggere l’artigianato da una globalizzazione che ne svaluta le origini e le tradizioni.

Il Viceministro Valentino Valentini ha evidenziato l’importanza di aiutare gli artigiani a competere a livello globale, integrando arte, turismo e gastronomia. Damiano Annunziato, dell’associazione “Le Mani di Napoli”, ha spiegato la missione di valorizzare l’artigianato e mantenere un dialogo costante con la politica. Nell’evento sono intervenuti vari maestri dell’artigianato, moderati da Patrizia Maggia, per condividere la loro esperienza e competenze in settori chiave dell’alto artigianato italiano.