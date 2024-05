Ragazza di 19 anni scomparsa da oltre un giorno, dietro il disperato appello della famiglia si nasconde un motivo molto serio

Lo zio della ragazza scomparsa: “Giulia da sola non avrebbe mai pensato a tutto questo. È una ragazza fragile, non distingue il bene dal male”

Ore, troppe, di tensione per una famiglia palermitana. Si chiedono tutti che fine abbia fatto Giulia Duro, una ragazza di 19 anni che è scomparsa dalla mattina di lunedì 27 maggio. Siamo a Palermo, il capoluogo siciliano, e non si hanno notizie della ragazza anche se gli appelli si stanno diffondendo da ore per ritrovarla.

La giovane, figlia di un volontario dei Servizi per la Protezione Civile e il Sociale, pare soffra di alcuni problemi di salute. La famiglia, preoccupata, ha subito denunciato la sua scomparsa alle forze dell’ordine. Un episodio simile, infatti, era già accaduto qualche settimana fa, ma in quell’occasione Giulia era tornata a casa solamente dopo poche ore.

Questa volta, prima di risultare scomparsa a tutti gli effetti, è stata vista l’ultima volta nella zona Oreto-Stazione, una zona che la mattina è anche molto frequentata. Da allora non si hanno più sue notizie. Giulia soffre di epilessia e necessita di assumere farmaci regolarmente, motivo per cui sono stati lanciati numerosi appelli sui social affinché si metta il massimo impegno della ragazza. Lo zio di Giulia ha condiviso un messaggio su Facebook:

Chiedo a tutti i miei amici di condividere questa foto: è mia nipote, Giulia Duro. Si è allontanata questa mattina intorno alle 9 e non abbiamo sue notizie. L’ultima volta è stata vista nella zona Oreto di Palermo. Il telefono è spento. Abbiamo già fatto denuncia di scomparsa. La ragazza di 19 anni soffre di leggera epilessia ed è sotto farmaci…

La famiglia ipotizza che non si tratti di un allontanamento volontario. Per questo motivo, sempre lo zio, parla come a rivolgersi “a chiunque possa aver preso” la nipote. “Giulia da sola non avrebbe mai pensato a tutto questo. È una ragazza fragile, non distingue il bene dal male”, scrive in un altro post l’uomo. Anche il gruppo Servizi per la Protezione Civile e il Sociale SPCS si è mobilitato per aiutare nelle ricerche:

Chiediamo il vostro aiuto. Da quasi 24 ore Giulia Duro, figlia di un nostro volontario, è scomparsa. Giulia ha 19 anni, ha bisogno di farmaci e soffre di epilessia. Vi preghiamo di aiutarci, Giulia è una ragazza sensibile e timida. Se la vedete, avvisate subito le forze dell’ordine, già allertate con una regolare denuncia.

Alcune informazioni per riconoscerla rapidamente. Giulia Duro è alta circa 1.66, indossava scarpe da ginnastica nere, pantaloni della tuta con strisce bianche laterali e una maglietta bianca. Al momento della scomparsa, Giulia indossava una t-shirt a maniche corte con la scritta Kappa, pantaloni di tuta neri con strisce bianche e bottoni laterali della Kappa, e scarpe da tennis nere della Puma. La 19enne pesa 55 chili, ha la carnagione chiara, capelli neri all’altezza delle spalle e porta gli occhiali da vista.