Mentre l’attenzione di tutti era puntata sul caso Cristiano Iovino, ecco che il rapper italiano svia un po’ lo sguardo mediatico facendosi pizzicare con una bella modella a Montecarlo e annunciando l’uscita di un nuovo brano. Si intitolerà Sexy Sho. Fedez nella nuova canzone parla di Chiara Ferragni e del matrimonio finito? Del resto si parla di una storia d’amore travagliata.

Venerdì 31 maggio 2024, con Warner Music Italia, Fedez uscirà con un nuovo brano, un singolo realizzato insieme al collega Emis Killa. Ovviamente dando un’occhiata al testo è inevitabile cercare riferimenti con la vita privata dell’interprete.

Vita privata che, ultimamente, è decisamente un po’ travagliata e caotica. Prima ha dovuto affrontare lo scandalo Balocco dell’ormai ex moglie e poi la separazione dall’influencer, l’uscita di casa e, da ultimo, il pestaggio di Cristiano Iovino, a cui pare abbia partecipato il rapper.

Nel nuovo brano, dal titolo Sexy Shop, si parla di una storia d’amore travagliata, dove questo nobile sentimento viene vissuto un po’ come un “gioco d’azzardo”, come recita il comunicato stampa di presentazione.

Pare proprio che sia stato il rapper a scrivere la canzone, come se volesse cantare tutto quello che sta passando, anche dal punto di vista sentimentale. Anche se pare essersi già consolato con una bella modella.

Fedez nella nuova canzone si riferisce alla fine del rapporto con la moglie?

Pare proprio che Federico Lucia abbia deciso di mettere in musica quello che prova in questo momento della sua vita. Lui racconta la sua parte più intima e le difficoltà nel raccontare qualcosa di così complesso e travagliato.

Emis Killa, invece, ha dato al brano un ritmo incalzante, che sembra quasi strizzare l’occhio alla musica dance. Una musica che accompagna il racconto di come un’attrazione immensa si è presto trasformata in una disillusione e in una delusione. “L’amore non si fa nei sexy shop, sei stata come un Jackpot nelle slot e dopo mi hai mandato ko. Dici che sono un bastardo, ma per te io non cambio“.

Stesso spezzone è stato inserito poi nelle Instagram Stories del rapper…Chissà se allude proprio a Chiara Ferragni!