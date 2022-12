Quanto può stringersi la cinghia prima che faccia male?

Il caro bollette, la guerra in Ucraina, l’aumento del prezzo delle materie prime, l’inflazione che corre e aumenta i prezzi di beni essenziali come il pane… quante famiglie hanno dovuto entrare in ristrettezze per fronteggiare l’aumento del costo della vita?

La risposta: tante. Gli italiani sono un popolo di grandi risparmiatori e si stima che sui conti correnti ci siano miliardi e miliardi di risparmi pronti all’uso per fronteggiare le necessità di questo difficile periodo.

E ce ne saranno sempre di più, dato che gli italiani sono così: un popolo fiero che risparmia e tira la cinghia quando il gioco si fa duro.

Quali strategie vengono usate dagli italiani per andare avanti?

Ognuno usa i suoi propri metodi per riuscire a risparmiare anche solo un centinaio di euro in più al mese. Alcuni mettono in atto delle vere e proprie strategie di risparmio, altri cercano semplicemente di tagliare le spese non necessarie o persino dannose.

Uno dei metodi più diffusi in questo periodo è il consolidamento debiti , con cui le persone cercano di saldare una spesa ricorrente o di fronteggiarla meglio. Ovviamente, consolidare un debito NON è una soluzione finanziaria, ma solo uno strumento per ripagare la somma più agevolmente.

Un altro metodo, più semplice, è quello di tagliare le spese superflue. Dunque, si tratta di rinunciare a uscire a cena per una volta al mese, magari risparmiando da quei 30€ fino addirittura a 100€ per chi si concede un’esperienza in qualche ristorante costoso.

Altri ancora tagliano i canoni di abbonamento ai servizi di visione multimediale come Netflix, Sky e altri ancora. Questa è una delle tattiche meno preferite dagli italiani, poiché devono rinunciare al loro momento di relax serale.

Qual è la pratica più diffusa in questo periodo? Tagliare le bollette! Molti italiani spengono le luci, riducono il tempo passato sotto la doccia per risparmiare sull’acqua calda e sul gas, fanno andare la lavatrice e la lavastoviglie solo e soltanto quando sono piene, e così via.

Un altro metodo interessante ma adottato da poche famiglie è di risparmiare su spese come i cellulari, i computer e i tablet: anziché prendere l’ultimo modello, acquistano modelli ugualmente validi e funzionanti ma che consentono di risparmiare oltre 200€.

Infine, questo vale soprattutto per le donne: chiamare la parrucchiera una volta in meno al mese!

La tendenza al risparmio

Noi italiani siamo così: tanto risparmio, poco rischio. A volte, però, le spese sembrano essere sempre troppe. Ognuno fa quel che può per tirare avanti al meglio e in questo periodo difficile per l’Italia bisogna spesso scegliere tra ciò che bisogna fare e quello che si vorrebbe fare.

Si dice che investire possa essere un buon metodo per contrastare l’inflazione, ma sono in pochi ad afferrare il concetto, soprattutto perché investire prevede il possibile rischio di perdere denaro.

Ed ecco che facciamo quello che ci riesce meglio: tagliamo il superfluo e risparmiamo dove possibile con l’obiettivo di arrivare a fine mese. Quando questo periodo difficile finirà, i nostri risparmi saranno lì ad attenderci.