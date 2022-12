Campbell Soup aumenta guidance e mitiga pressione inflazionistica

– Campbell Soup, storica azienda conserviera statunitense famosa per le sue zuppe, ha registrato vendite nette in aumento del 15% a 2,6 miliardi di dollari nel primo trimestre dell’anno fiscale 2023 terminato il 30 ottobre 2022. L’impatto combinato dei prezzi guidati dall’inflazione e delle indennità di vendita ha più che compensato il calo dei volumi. L’EBIT è aumentato del 16% a 436 milioni di dollari, mentre l’utile per azione EPS è aumentato del 15% a 0,99 dollari. L’EPS rettificato è aumentato del 15% a 1,02 dollari.

“Attraverso una combinazione di azioni sui prezzi guidate dall’inflazione e miglioramenti della produttività, abbiamo sostanzialmente mitigato la significativa pressione inflazionistica nel trimestre continuando a fornire qualità e valore ai consumatori”, ha commentato il CEO Mark Clouse.

“Con lo slancio della nostra forte performance del primo trimestre e la fiducia nella nostra catena di approvvigionamento rafforzata, stiamo aumentando la nostra guidance per l’intero anno fiscale 2023 tenendo conto del volatile contesto economico”, ha aggiunto.

Campbell Soup prevede ora che le vendite nette dell’anno fiscale 2023 aumenteranno dal 7% al 9%, rispetto alla precedente previsione di un aumento dal 4% al 6%. Inoltre, stima un utile per azione rettificato per l’anno fiscale 2023 compreso tra 2,90 e 3,00 dollari, rispetto alle precedenti aspettative da 2,85 a 2,95 dollari.

Foto: CC BY-SA 3.0