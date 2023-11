Quanto costano i programmi Rai che sono attualmente in onda

Quanto costano i programmi di mamma Rai che sono attualmente in onda? A rispondere è stato il giornalista Paolo Festuccia con un editoriale su La Stampa dal titolo “Rai, quanto costa TeleMeloni: da Giusti a Insegno, Guaccero e De Girolamo ecco quanto spende viale Mazzini“.

Quanto costano? E via con i numeri!

Il nuovo programma Liberi Tutti di Bianca Guaccero costerebbe 500 mila euro a puntata (ma a livello di share ha perso l’8% rispetto al suo predecessore Stasera Tutto è Possibile); mentre Fake Show di Max Giusti costerebbe 300 mila euro a puntata (per un totale di 1 milione e 800 mila euro diviso in sei puntate). Anche i numeri di questo sono però imbarazzanti: lo show si è fermato in prima serata sotto al 4% perdendo rispetto allo stesso periodo dello scorso anno oltre 5 punti percentuali. Poi c’è il caso Avanti Popolo condotto da Nunzia de Girolamo che costerebbe circa 200 mila euro a puntata (32 puntate oltre 6 milioni) fermo sotto al 3% di share. “La situazione è grave” ha scritto Festuccia.

La Stampa accenna anche ai costi di Citofonare Rai2 della coppia Ventura-Perego (88 mila euro a puntata per un totale di 20 puntate) e de Il Mercante in Fiera che costa in tutto (71 puntate) 2 milioni e 700 mila euro.