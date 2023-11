Alex, Angelica, Giselda, Giuseppe e Giampiero: chi sarà eliminato? I sondaggi

Nuovo appuntamento con il Grande Fratello ed è tempo di vedere cosa dicono i sondaggi sulla nuova eliminazione. Chi sarà il gieffino a dover abbandonare definitivamente la casa? In nomination sono finiti Alex Schwazer, Angelica Baraldi, Giselda Torresan, Giuseppe Garibaldi e Giampiero Mughini.

Come sempre il televoto è in positivo (i telespettatori sono chiamati a rispondere alla domanda “chi vuoi salvare?”) e su una cosa sono d’accordo tutti i sondaggi che si trovano sul web: il preferito del pubblico dovrebbe essere Giampiero Mughini. L’uscita invece dovrebbe riguardare Angelica Baraldi, mentre sarebbero salvi Alex Schwazer, Giselda Torresan e Giuseppe Garibaldi.

Alex Schwazer

Angelica Baraldi

Anita Olivieri

Beatrice Luzzi

Ciro Petrone

Fiordaliso

Giampiero Mughini

Giselda Torresan

Giuseppe Garibaldi

Grecia Colmenares

Jill Cooper

Letizia Petris

Massimiliano Varrese

Mirko Brunetti

Paolo Masella

Rosy Chin

Vittorio Menozzi

Claudio Roma

Marco Fortunati

Lorenzo Remotti

Arnold Cardaropoli

Heidi Baci

Samira Lui

Valentina Modini

