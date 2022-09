Pubblicato il video di Mattoni, il brano inedito di Achille Lauro per la serie Prisma

Achille Lauro, Mattoni: il video della canzone inedita firmata dall’artista romano per Prima, nuova serie televisiva Prime Video.

Il 28 settembre Prime Video ha presentato il videoclip di Mattoni, una canzone inedita scritta e prodotta da Achille Lauro per la serie originale italiana Prisma e interpretata nello show dalla band trap fittizia Klan Bruxelles, che comprende LXX Blood nel ruolo di Vittorio. Diretto da Ludovico Bessegato, è stato creato da Bessegato e Alice Urciuolo, prodotto da Cross Productions per Amazon Studios, ed è ora disponibile in esclusiva su Prime Video in oltre 240 Paesi e territori in tutto il mondo.

Achille Lauro: il video di Mattoni

Nel giorno della pubblicazione del brano e del video, Achille Lauro ha voluto presentarlo su Instagram come un pezzo urban che gli ha permesso di tornare alle sonorità delle origini della sua carriera, quelle in cui era uno degli astri nascenti della trap romana. Gli ha ricordato il motivo per cui ha iniziato a fare musica, l’ambizione di volersi sempre migliorare.

Achille Lauro

La serie è un resoconto non filtrato della realtà, in cui si intrecciano narrazioni, sentimenti, sogni, lati oscuri che albergano in noi e determinano il nostro desiderio di libertà di espressione e di essere. Per questo motivo Lauro ha avuto il piacere di contribuire al progetto, anche attraverso un breve cameo nel ruolo di se stesso.

Di seguito il video ufficiale:

La trama di Prisma

Serie di formazione in otto episodi, esclusiva Prime Video, Prisma ruota attorno alla relazione complessa tra la propria identità, le proprie aspirazioni, l’aspetto fisico e gli orientamenti sessuali di alcuni adolescenti di Latina. Protagonisti del racconto Marco e Andrea, gemelli identici solo all’apparenza.

Attraverso un lungo percorso alla scoperta di sé, tra momenti di esaltazione e altri di tragedia, i due coinvolgeranno il loro gruppo di amici in una missione che potrebbe cambiargli la vita: la ricerca del proprio posto in un mondo che cambia continuamente.