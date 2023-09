Pomeriggio 5, brutte notizie per Myrta Merlino, vertici Mediaset preoccupati: cosa sta succedendo

Myrta Merlino è senza ombra di dubbio uno dei personaggi più chiacchierati di queste ultime settimane. Il nome della giornalista, che ha poco intrapreso la sua avventura a Pomeriggio 5, è tornato ad occupare ampio spazio fra le pagine dei giornali di cronaca rosa. Stando alle ultime indiscrezioni, pare che i bassi ascolti registrati dal programma stiano facendo preoccupare i vertici Mediaset.

Gli ascolti registrati durante la prima settimana di Pomeriggio 5 hanno dato grande soddisfazioni. Con il passare dei giorni, però, qualcosa è andato storto e, complice anche il ritorno di Alberto Matano con La Vita in Diretta, lo share della trasmissione condotta da Myrta Merlino sia calato drasticamente.

Per questo motivo, stando a quanto rivelato da ‘Dagospia’, i vertici Mediaset starebbero pensando ad un cambiamento. L’indiscrezione è stata resa pubblica da Marco Zonetti il quale ha rivelato che:

La speranza si è tuttavia infranta nei giorni successivi quando Matano ha riconquistato sempre più terreno mentre Merlino l’ha perduto progressivamente. Per fare un esempio, giovedì 14 settembre, in sovrapposizione, La Vita in Diretta si è assestato al 18.82% e Pomeriggio Cinque al 13.63%. Ben cinque punti di differenza.