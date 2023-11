PNRR, Meloni: “Impossibile parola più usata da chi non ha coraggio”

– Oltre 1.2 miliardi di euro in arrivo per la Regione Lazio. È quanto prevede l’Accordo per lo Sviluppo e la Coesione tra il Governo italiano e la Regione Lazio siglato oggi a Roma nella sede della giunta regionale dalla presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, e dal presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca. L’intesa prevede il finanziamento degli interventi da realizzare nel Lazio attraverso il Fondo di sviluppo e coesione Fsc 2021-2027. “Tutti ricordano che dalla campagna elettorale si diceva che rinegoziare il Pnrr sarebbe stato impossibile, che era una follia, dicevano ‘ci farete perdere i soldi del Pnrr’. Immagino conosciate le novità noi abbiamo presentato tre giorni fa: il nuovo Pnrr, cioè un piano in cui abbiamo rivisto alcune priorità di concerto con la Commissione Ue e abbiamo messo a terra quelle modifiche per far modo che le risorse si concentrassero su quello che oggi è più importante” ha detto Meloni nel suo intervento alla cerimonia della firma dell’accordo di coesione tra il Governo e la Regione Lazio. “Quindi non era impossibile, ma la verità è che ‘impossibile’ – ha sottolineato la premier – è la parola che di solito usa chi non ha coraggio, perché chi ha coraggio sa anche che le cose, spesso, possono essere possibili se sono serie”.

“L’Accordo di coesione con la Regione Lazio è il quarto che firmiamo ed è quello finanziariamente più cospicuo: 1,2 miliardi di euro, di cui 192 milioni già assegnati come anticipo nel 2021. E aggiungendo le varie quote di cofinanziamento, complessivamente oggi stiamo parlando di un finanziamento che si aggira attorno ai 2,2 miliardi per il territorio del Lazio – ha detto la presidente del Consiglio –. Puntiamo soprattutto sul potenziamento delle reti di trasporto e le infrastrutture. Puntiamo sulla rete ferroviaria. Tutte le Province vengono coinvolte da questo accordo”.

“Questa è una data storica perché un Presidente del Consiglio non veniva in regione da 22 anni e fu Silvio Berlusconi l’ultimo Capo del Governo a venire qui in Regione Lazio” ha commentato Rocca.