Pinuccia a Uomini e Donne: il figlio Giorgio svela alcune curiosità su sua mamma

Senza alcuna ombra di dubbio, Pinuccia è una delle concorrenti più amate e chiacchierate del trono over di Uomini e Donne. In occasione di un’intervista rilasciata al Magazine del programma condotto da Maria De Filippi, suo figlio Giorgio ha rilasciato alcune dichiarazioni su sua madre. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Nonostante sia sempre al centro dei riflettori per le nuemrose liti con Tina Cipollari, Pinuccia ha conquistato rapidamente il pubblico di Uomini e Donne. La dama del trono over vive a Vigevano, un paese situato nel comune di Pavia in Lombardia. Ma cosa pensano di lei le persone? A svelalarlo è stato suo figlio Giorgio.

L’infermiere 58enne ha dichiarato che gli abitanti del paese parlano bene di Pinuccia e della sua partecipazione al programma condotto da Maria De Filippi. Successivamente, ha fatto un intervento ironico anche sui continui scontri che avvengono tra la dama e Tina Cipollari:

Gli unici momenti in cui i toni sono leggermente diversi è quando ci sono delle discussioni accese con Tina… riguardo a quelle ogni tanto con amici e colleghi facciamo delle riunioni, dei ‘briefing’ sulla situazione.

Per quanto riguarda la partecipazione di sua mamma al reality show, Giorgio ha confessato di aver preso bene la notizia. L’idea di iscriverla al programma è stata di un amico della donna il quale la voleva tirare su di morale:

Ha avuto ragione.

A causa dei suoi impegni lavorativi, Giorgio non riesce a guardare tutte le puntate dei Uomini e Donne. Tuttavia, non vuole perdersene una e per questo motivo le recupera tramite il portale di Witty. Queste sono state le sue parole: