Flavio Insinna lascia la Rai, è l’ennesimo addio: “Lo hanno fatto fuori”

Fabio Fazio, Lucia Annunziata, Bianca Berlinguer, Amadeus e ora anche Flavio Insinna: la lista dei conduttori che negli ultimi 12 mesi hanno lasciato la Rai si allunga sempre di più.

L’ex conduttore de L’Eredità, attualmente impegnato nello show di Milly Carlucci dal titolo L’AcchiappaTalenti, al termine della stagione televisiva taglierà ogni rapporto con la Rai per migrare altrove. Al contrario dei suoi illustri colleghi non andrà su Nove, ma a La7 dove condurrà un preserale che trainerà il Tg di Enrico Mentana. Lo dice Dagospia.

“Flavio Insinna entra nel palinsesto de La7, condurrà il preserale che farà da traino al Tg di Enrico Mentana” – si legge su Dagospia – “Fatto fuori dalla meloniana di Viale Mazzini, l’ex conduttore de L’Eredità ha bussato alla porta di La7 accompagnato da un fan sfegatato nonché gran consigliatore di Urbano Cairo, l’intramontabile Walter Veltroni che gli dedicò due paginate sul Corriere e ideò per lui Dieci Cose, un fallimentare varierà in prima serata su Rai1 andato in onda nel 2016”