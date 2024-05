Jack Vanore e Salvatore Angelucci citati nel caso Fedez – Iannone

Jack Vanore e Salvatore Angelucci in comune hanno un po’ di cose, fra cui la partecipazione in qualità di tronisti a Uomini & Donne e il coinvolgimento indiretto nei drammi che riguardano la lite fra Fedez e Cristiano Iovino. I loro nomi, infatti, sono finiti al centro della cronaca per fatti che non li riguardano direttamente.

Jack Vanore è stato citato fra i tanti anche da Il Fatto Quotidiano e da Vanity Fair in qualità di “amico di Fedez” presente con lui al The Club durante lo scontro con Cristiano Iovino.

“All’interno del club, frequentato anche da nomi noti, quella stessa sera ci sarebbero stati pure Fedez e un suo amico, Jack Vanore, ex tronista di Uomini e Donne” – ha scritto Vanity Fair, che ha poi aggiunto in un secondo paragrafo: “Da una parola, insomma, si sarebbe andati molto oltre, tanto da spingere Jack Varone a una pubblica smentita via social su un suo presunto coinvolgimento”.

Il nome dell’ex tronista di Uomini & Donne è stato successivamente fatto anche dal FQ:

“Tutto comincia al The Club, discoteca in zona Moscova, in quel giorno particolarmente affollata per il Fuorisalone. Nel locale ci sono Fedez, Jack Vanore (nel privé) e Iovino. Secondo la ricostruzione, supportata dai filmati delle telecamere e dal racconto della security, il rapper e il personal trainer si incrociano e l’incontro è accompagnato da una battuta (poco gradita) di Iovino nei confronti della compagnia femminile del cantante. Gli animi si surriscaldano: secondo quanto riporta il Corriere la rissa tra i due avviene davvero e in compagnia di Fedez ci sarebbero anche degli ultras del Milan, nomi conosciuti della curva rossonera”.

Jack Vanore (amico di Fedez) e Salvatore Angelucci (amico di Cristiano Iovino

Secondo quanto riportato da TgCom, invece, insieme a Cristiano Iovino ci sarebbe stato un altro ex tronista, Salvatore Angelucci, ovvero colui che avrebbe confermato i motivi della rissa al The Club: un presunto complimento da parte di Iovino alla Di Gresy, nuovo flirt di Fedez.

“La zuffa al The Club Dal referto del 118 messo agli atti, Iovino avrebbe rifiutato di farsi portare in ospedale affermando di “non avvertire dolore” ma i carabinieri, giunti quella notte nella casa del personal trainer, lo hanno trovato intento a medicarsi le ferite. Con lui c’era il dj ed ex tronista di Uomini e Donne Salvatore Angelucci, che ha raccontato ai militari della precedente zuffa al The Club, originata – pare – da un apprezzamento di Iovino nei confronti di Ludovica di Gresy. Versione confermata dai buttafuori e dalle telecamere interne che mostrano prima Iovino e poi Fedez (insieme al rapper Taxi Bi, all’amica e ad alcuni ultrà del Milan) venire allontanati bruscamente verso l’uscita”.