Bambini e gatti un amore unico dalle mille sfaccettature che porta allegria in ogni casa

I gatti sanno fare qualcosa di unico con i bambini, è arrivata l’ennesima conferma grazie al video pubblicato

I gatti sono spesso i protagonisti indiscussi della scena, sia che si tratti del nostro gatto di casa sia che si tratti di quello ripreso e pubblicati sul web. Non è un caso che questi animali abbiano conquistato ogni parte del pianeta, pur non prestando un vero e proprio servizio all’uomo, così come non è un caso che anche sul web i video più seguiti sono proprio quelli che hanno questi animali come protagonisti. Un fascino carismatico che attrae l’uomo, e a quanto pare questo accade fin da subito, visto che quando si parla di gatti anche i neonati sembrano subite il loro effetto traendo grossi benefici. Alcune volte basta un tocco, altre un po’ di fusa, ma il risultato sembra essere sempre lo stesso!

Calma il bambino che piange nella culla, il tuo gatto di casa potrebbe salvarti la vita!

Il pianto disperato ed inconsolabile di un bambino è stato appurato essere il suono maggiormente in grado di scuotere una persona, un suono che però sembra non lasciare indifferenti nemmeno i gatti. Sono tante, infatti, le testimonianze che riguardano gatti abitanti in una casa con neonati, correre verso di loro al primo pianto nel tentativo di fare qualcosa di utile, tentativo che molto spesso porta i suoi frutti in maniera incredibile.

È andato virale poche settimane fa il video di un gattino che con un solo tocco con la zampetta a quasi “ipnotizzato” un neonato che piangeva, in quell’occasione il cambiamento fu talmente immediato che in molti hanno ipotizzato quasi che il gatto in questione avesse un superpotere. Nel filmato di questa volta ciò che succede è però differente, anche se il risultato non sembra cambiare.

Al pianto disperato di un bambino si può infatti vedere il gatto partite immediatamente alla volta del lettino, saltando dentro e appoggiandosi sul piccolo che anche in questo caso ha smesso di piangere immediatamente. Non è chiaro se sia stata la sola presenza del micio a rassicurare l’infante, oppure se siano state le sue fusa, probabilmente regalate al piccolo in quel momento. Ad ogni modo ciò che è chiaro è che la famiglia non avrebbe potuto desiderare babysitter migliore e soprattutto tanto economico!

@potinhzh3fh A sweet story about babies and cats❤️❤️❤️ #foryou #fyp #catandbaby #babyandcat #baby #babyboy #babylove #babytiktok #kitten #cutebaby #cutecat #babiesoftiktok #catsoftiktok #catlover #kittenlove #love #loveyou #lovestory #sweet #bestfriend #pets #petlover ♬ I Can Make It – CRi

Ancora una volta sono molte le persone ad essere rimaste senza parole difronte l’accaduto, le testimonianze di eventi simili sono però sempre più frequenti, a conferma che forse l’effetto magnetico che questi animali generano nell’uomo rappresentano una costante positiva riscontrabile anche in tenera età. Se qualcuno fosse ancora scettico sul potere positivo degli animali verso i bambini, basterà un veloce sguardo per cambiare idea, e chissà che non saranno tanti i genitori esasperati che correranno ad adottare un micio nel tentativo di ottenere una tregua dalla tortura del pianto del proprio piccolo.