Pensava di vedere la sposa e invece arriva l’amore della sua vita

Un video condiviso sul web mostra l’espressione dello sposo quando vede arrivare l’amore della sua vita: le immagini conquistano i social.

Gli animali domestici sono a tutti gli effetti membri importantissimi della famiglia nella quale vivono. Con i loro umani, cani e gatti trascorrono le giornate, condividono la tristezza e le difficoltà, ma anche le gioie della vita. Averli accanto in occasioni speciali è quindi estremamente importante per i loro umani. Ben consapevole di ciò, una donna in procinto di sposarsi ha pensato di fare un regalo molto particolare al marito nel giorno delle loro nozze, un regalo che celebra l’amore che nutrono nei confronti della cagnolina Pennie.

La cagnolina Pennie protagonista speciale nel giorno più importante della vita dei suoi umani

Il video che testimonia la sorpresa dello sposo alla vista del regalo pensato dalla futura moglie è stato condiviso su Instagram sulla pagina che la coppia ha dedicato alla cagnolina Pennie June, all’account social @pennie. the weenie. Il filmato mostra il momento in cui lo sposo sta per vedere la promessa sposa in abito nuziale, ma si ritrova tra le braccia la piccola Pennie.

La giovane coppia di neosposi, Madeline e Quinn, vive insieme già da due anni ad Atlanta, città degli Stati Uniti d’America capitale dello Stato della Georgia. Parte integrante della loro famiglia è Pennie June, una cagnolina di razza Bassotto tedesco a pelo lungo dal manto arancione nata a fine gennaio del 2022.

Pennie non poteva mancare al matrimonio dei suoi umani. Madeline ha così pensato a un modo davvero particolare per rendere protagonista la piccola quattro zampe, sorprendendo il futuro marito. Come mostra il video condiviso su Instagram, Quinn è voltato di spalle e sta attendendo l’arrivo della sposa con l’abito nuziale. Quando il ragazzo si gira si trova però di fronte Pennie con indosso un velo bianco e una coroncina di fiori.

Non appena i suoi occhi hanno incontrato quelli di Pennie, Quinn non ha trattenuto la felicità e ha preso in braccio la cagnolina. A quel punto anche Madeline, splendente nel suo bellissimo abito da sposa, ha fatto il suo ingresso. Le foto ritraggono la giovane coppia mentre abbraccia Pennie. Come dimostrano ancora una volta le immagini del matrimonio di Madeline e Quinn, gli animali domestici sono parte integrante della famiglia in cui vivono e non possono certo essere esclusi dai momenti importanti. (di Elisabetta Guglielmi)